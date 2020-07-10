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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص الـ PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 8/7/2020، والتي أظهرت وجود أربع عشرة (14) حالة إيجابية.

وجاءت النتائج كالآتي:

رحلة باريس: شركة MEA الرقم 212 (كلها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 305 (كلها سلبية).

رحلة برلين: شركة SR الرقم 1530 (كلها سلبية).

رحلة الشارقة: شركة Air Arabia الرقم 385 (حالة واحدة ايجابية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 957 (كلها سلبية).

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA الرقم 226 (حالة واحدة ايجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 828 (كلها سلبية).

رحلة اديس ابابا: الشركة الأثيوبية الرقم 406 (حالة واحدة ايجابية).

رحلة ابيدجان: شركة MEA الرقم 576 (إحدى عشرة حالة ايجابية).

رحلة دبي: شركة MEA الرقم 429 (كلها سلبية).

رحلة بروكسل: شركة MEA الرقم 216 (كلها سلبية).

رحلة جنيف: شركة MEA الرقم 214 كلها سلبية).

رحلة أميركا: طائرة خاصة (كلها سلبية).

رحلة الشارقة: الشركة العربية الرقم 381 (كلها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416/909 (كلها سلبية).

رحلة الدوحة: شركة MEA الرقم 437 (كلها سلبية).

قال وزير الصحة حمد حسن لـ”الجمهورية” انه “بعد فقدان الأمل في إمكان التعويل على الضمير الإنساني والمسؤولية المجتمعية لمواجهة وباء “كورونا”، فإنّ هناك توجهاً رسمياً جدياً نحو فرض غرامة مالية مرتفعة وإجراءات قانونية في حق كل من يخالف قواعد الحجر المنزلي ومقتضيات التعبئة العامة، لأنّ هذا التصرف المتفلّت من كل الضوابط ينطوي على تهديد للسلامة الوطنية والصحة العامة”.

توازياً، علمت “اللواء” انه تم التداول خلال اجتماع لجنة كورونا بتحرير ضبط بحق المخالفين لردعهم ومنع تكرار التفلت انما صرف النظر عنه نظرا للوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن.