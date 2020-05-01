وزارة الصحة العامة: 4 اصابات بفيروس كورونا رفعت العدد الاجمالي الى 729 حالة

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أعلنت وزارة الصحة العامة انه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح بذلك عدد الإصابات المؤكدة 729 إصابة و24 حالة وفات، و192 حالة شفاء.

أجرى مستشفى الشهيد رفيق الحريري في وقت سابق 178 فحصاً مخبرياً لكشف الاصابة بفيروس كورونا، جاءت نتيجة حالتين ايجابيتين وباقي الفحوصات سلبية.

وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 5 إصابات. تم استقبال 7 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

تماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض.

بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 129 حالة شفاء.

إشارة الى ان جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.

من جهتها، أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان شنقيطي سابقاً أن “منظمة الصحة العالمية تتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية على زيادة القدرة لتوفير الفحوصات المخبرية والمعالجات اللازمة وخاصة للأطفال الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات الطبية”.

وقالت، “إجمالا 80% من الحالات تكون متوسطة أي أن المرضى ليسوا بحاجة لمعالجة طبية في المستشفى”.

وأضافت، “في مستشفى رفيق الحريري تتم معاينة المرضى ولكن بلا شك ليس هناك أدوية أو لقاح حتى الآن في العالم”.

وأعلنت أن معظم الحالات تتركز في المدن وأكثرها حاليا في مدينة بيروت، والغالبية الأخرى موزعة بين شمال وجنوب لبنان.

وأردفت، “في البداية أكثر الحالات اكتشفت في منطقة الجنوب بعد ذلك انتقلت إلى الشمال، وتتركز الخدمات في بيروت ولكن نحن بصدد توسيع الخدمات بالتعاون مع الوزارة بحيث يتم تجهيز مستشفيات أخرى قادرة على تقديم الخدمة تماما مثل مستشفى رفيق الحريري”.