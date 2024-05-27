وزارة الصحة: القصف الإسرائيلي على مستشفى صلاح غندور "جريمة حرب مكتملة الأركان"

دانت وزارة الصحة العامة “بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف “مستشفى الشهيد صلاح غندور” في بنت جبيل، والذي أسفر عن استشهاد مدني وجرح سبعة مدنيين بالإضافة إلى ثمانية عاملين صحيين في المستشفى (أثنين منهما بحال خطرة) بالإضافة إلى تدمير مدخل وواجهة المستشفى”.

واعتبرت في بيان، أن “هذا القصف الغاشم هو جريمة حرب مكتملة الأركان وهو يشكل حلقة جديدة من حلقات الانتهاكات المتكررة والصارخة التي يمارسها العدو الصهيوني بحق المنشآت الصحية والعاملين الصحيين في لبنان، مخالفاً بذلك كافة قوانين حقوق الانسان، واتفاقيات جنيف، وكل القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حماية واحترام العاملين في المجال الصحي وتوفير الأمان لهم خلال النزاعات المسلحة”.

وطالبت الوزارة “المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، بإدانة هذا العدوان السافر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الجرائم البشعة والمتكررة، ومحاسبة مرتكبيها”.

ختاماً، تقدّمت الوزارة بأحرّ التعازي لعائلة الشهيد، وتمنّت الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة أنها “لن تتوانى عن تأدية واجبها الإنساني والوطني، وستستمر في رفع الصوت عاليًا للدفاع عن حقوق مواطنيها وحماية مقدمي الخدمات الصحية، مستمدةً الثبات من مبادئ العدالة والقانون الدولي”.