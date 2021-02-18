الأثنين 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الصحة: المنصة الرسمية هي المصدر لتحديد مواعيد تلقي اللقاح

18 - فبراير - 2021
وزارة الصحة اللبنانية

وزارة الصحة اللبنانية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان الآتي: “بعد قيام عدد من مراكز التلقيح المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة بتوجيه دعوات للمواطنين للاتصال مباشرة بالمراكز للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، وتعميم أرقام هاتفية لذلك، من دون الحاجة للتسجيل عبر المنصة الرسمية للتسجيل أو انتظار الموعد الذي تحدده المنصة، يهم الوزارة تأكيد ما يلي:

اولا – إن هذه الدعوات تشكل مخالفة صريحة لتوجيهات الوزارة ولمعايير الشفافية والعدالة المحددة من قبلها مع اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح.

ثانيا – إن وزارة الصحة العامة تذكر جميع المعنيين بالتزام الضوابط والمعايير الصادرة عنها، بخصوص إعتماد المنصة الرسمية للتسجيل مصدرا لتحديد المواعيد وعدم خلق منصات خاصة، أيا كانت الحجة، وذلك تحت طائلة تجميد التعاون القائم مع المراكز”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

النائب ملحم خلف
ملحم خلف لصوت الناس: لا وسيلة قانونية لوقف اي عمل في كاريش طالما ان المرسوم 6433 لم يوقّع
النائب جيمي جبور
جيمي جبور لصوت الناس: لن نسمي ميقاتي.. والتيار لا يريد الطاقة
النائب فادي كرم
فادي كرم لصوت الناس: القوات لن تشارك في حكومة وحدة وطنية ولن تعطيها الثقة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

معامل الكهرباء
دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
الكبد
الى جانب الكحول.. دراسة تكشف المشروب الأسوأ لصحة الكبد