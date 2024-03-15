وزارة الصحة تحذر مما تبثّه بعض مواقع التواصل حول سلامة الغذاء

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة, اليوم الجمعة, بيان جاء فيه: “يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الفيديوهات التي تبث المعلومات غير الدقيقة حول مواضيع متعلّقة بسلامة الغذاء، وآخرها مرتبط بطهي الأرز ومدة صلاحيته واحتوائه على مواد سامة”.

وأضاف البيان, “ففيما يخص المعلومات المتداولة حول السموم الفطرية وبخاصة مادة الأفلتوكسين (Aflatoxin) وتكاثرها في الأرز المطهو، تطمئن وزارة الصحة العامة المواطنين ان تكاثر هذه المادة لا يتم إلّا عبر الفطريات، وبما أن الطهي يقتل الفطريات، فإن تكاثر هذه السموم معلومة غير دقيقة”.

وتجدر الإشارة إلى أنه “إذا ما كان هناك من متبقيات فطرية نتيجة مقاومة بعضها للحرارة، تحتاج هذه المتبقيات إلى حرارة تتخطى الـ 20 درجة مئوية لتتكاثر من جديد وهنا ستبدو علامات العفن ظاهرة بالطبع على الأرز. أما فيما يخص الأفلاتوكسين، فهذه السموم تحتاج الى حرارة تتخطى الـ 30 درجة مئوية لتفرز بواسطة الفطريات وهو أمر غير قابل للحصول داخل البراد”.

ويهم وزارة الصحة العامة أن توضح للمواطنين بأن “الأرز المطبوخ يخضع للشروط نفسها المتعلقة بتبريد وإعادة تسخين الأطعمة المطهية بشكل عام، ويمكن تخزينه في البراد كغيره من الأطعمة”.

كما تذكر الوزارة بالإرشادات التالية المتعلقة بحفظ وتناول الأطعمة المطهية:

– الحفاظ على النظافة

– فرز الاطعمة النيئة والمطبوخة

– الطهي الجيد للمأكولات على حرارة تفوق الـ 70 درجة مئوية وإعادة التسخين على الحرارات المطلوبة أي أكثر من 85 درجة مئوية

– حفظ الاطعمة المطهية على درجات حرارة آمنة (أقل من 4 درجات مئوية أو أكثر من 63 درجة مئوية)

– استخدام المياه والمواد الأولية السليمة والآمنة