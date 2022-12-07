وزارة الصحة تذكر بشروط ادخال المتممات الغذائية الى لبنان

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحّة العامة البيان الآتي:

“تتلقى وزارة الصحة العديد من المراجعات وطلبات الاسترحام المتعلقة بإدخال متممات غذائية إلى لبنان، وخصوصاً مشروبات الطاقة، بشكل استثنائي، بحيث يقوم صاحب العلاقة باستيراد البضاعة وركنها في المطار أو المرفأ، ومن ثم يعود إلى وزارة الصحة طالباً إدخالها باستثناء من وزير الصحة.

وتؤكّد وزارة الصحة ضرورة حصول هذه المتممات الغذائية والأصناف التي تتطلب إجازة مسبقة، على التسجيل والترخيص اللازم والموافقة المسبقة منها قبل عملية الاستيراد. وعليه تُحمّل الوزارة المستورد، المخالف لهذه الشروط، المسؤولية القانونية والمالية المترتبة على مخالفته.

إن شروط الاستيراد وآلية الحصول على التراخيص اللازمة موجودة في الموقع الالكتروني لوزارة الصحة، كما يمكن مراجعة الوزارة للحصول على المعلومات كافة”.