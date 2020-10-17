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وزارة الصحة تسجل 19 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

منذ 37 دقيقة
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص “PCR” لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 14/10/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت بتاريخ 15/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 19 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 14/10/2020 كالتالي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية). رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية). رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 15/10/2020 كالتالي:

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية). رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية). رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية). رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية). رحلة أكرا: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية). رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية). رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية). رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية). رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (خمس حالات إيجابية). رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية). رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (أربع حالات إيجابية). رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (عشر حالات إيجابية).​

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