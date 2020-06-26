وزارة الصحة: تسجيل إصابات جديدة بفيروس “كورونا” في لبنان.. وهكذا توزعت على المناطق

وزارة الصحة تنشر آخر مستجدات فيروس "كورونا" في لبنان
وزارة الصحة تنشر آخر مستجدات فيروس "كورونا" في لبنان

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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 35 اصابة كورونا جديدة (34 مقيمين و1 وافدين) رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1697.

 

وتوزعت الإصابات الجديدة وفقاً للآتي:

 

الأشرفية (بيروت) 4
تلة الخياط (بيروت) 3
المرفأ (بيروت) 1
برج البراجنة (بعبدا) 8
عين الرمانة (بعبدا) 1
الغبيري (بعبدا) 1
بئر حسن (بعبدا) 1
حارة حريك (بعبدا) 1
حي السلم (عاليه) 2
بصاليم (المتن) 1
مخيم البدواي (طرابلس) 4
وادي نحلة (طرابلس) 2
زحلة (زحلة) 1
برالياس (زحلة) 1
مجدل عنجر (زحلة) 1
تعنايل (زحلة) 1
بوداي (بعلبك) 1
قونين (بنت جبيل) 1

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