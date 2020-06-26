وزارة الصحة: تسجيل إصابات جديدة بفيروس “كورونا” في لبنان.. وهكذا توزعت على المناطق
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 35 اصابة كورونا جديدة (34 مقيمين و1 وافدين) رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1697.
وتوزعت الإصابات الجديدة وفقاً للآتي:
الأشرفية (بيروت) 4
تلة الخياط (بيروت) 3
المرفأ (بيروت) 1
برج البراجنة (بعبدا) 8
عين الرمانة (بعبدا) 1
الغبيري (بعبدا) 1
بئر حسن (بعبدا) 1
حارة حريك (بعبدا) 1
حي السلم (عاليه) 2
بصاليم (المتن) 1
مخيم البدواي (طرابلس) 4
وادي نحلة (طرابلس) 2
زحلة (زحلة) 1
برالياس (زحلة) 1
مجدل عنجر (زحلة) 1
تعنايل (زحلة) 1
بوداي (بعلبك) 1
قونين (بنت جبيل) 1