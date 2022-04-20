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وزارة الصحة تصدر تسعيرة جديدة لجلسة غسيل الكلى

20 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 20 - أبريل - 2022 1:37 مساءً
وزارة الصحة

وزارة الصحة

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أعلن المكتب الإعلامي ل​وزارة الصحة العامة​، أنّ “وزير الصحّة ​فراس الأبيض​ أصدر قرارًا بزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى للمرضى الذين يعالجون على نفقة الوزارة. وحُدّدت التّعرفة الجديدة للمستشفى عن كلّ جلسة علاج بمليون ليرة لبنانيّة، وللطّبيب بمئتي ألف”.

وأوضح في بيان، أنّ “تطبيق مفاعيل القرار قد بدأ في بداية شهر نيسان الحالي، تحسّسًا بالأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة الصّعبة”. وأشار إلى أنّ “​المستلزمات الطبية​ للعلاج مدعومة بشكل كلّي”، مشدّدًا على أن “تحميل المريض أعباء إضافيّة، سيؤدّي إلى اتّخاذ الإجراءات القانونيّة الفوريّة المناسبة”

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