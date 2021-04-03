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وزارة الصحة تعلن تسهيل تلقيح الحالات المرضية الخاصة

3 - أبريل - 2021
وزارة الصحة اللبنانية

وزارة الصحة اللبنانية

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أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، أنه “تسهيلاً لحصول المواطنين، الذين يعانون من حالات مرضية خاصة، على اللقاح، يطلب منهم إتباع الخطوات الآتية:

أولا: التسجيل عبر المنصة الالكترونية moph.covax.gov.lb

ثانيا: التواصل مع الخط الساخن للقاحات1214، أو إرسال التقرير الطبي مع الادوية والفحوص المخبرية التي تثبت الحالة (تقرير أو وصفة طبية قديمة)، صورة عن الهوية، رقم الهاتف الذي سجل على المنصة الالكترونية الى أحد البريدين الالكترونيين:

[email protected]، [email protected]

وستقوم لجنة طبية بدراسة الطلبات المقدمة، وعند مطابقتها للشروط المطلوبة تتراوح فترة الرد بين يوم واحد وأسبوع من تاريخ ارسال الوثائق المذكورة في البند الثاني، حيث سيتلقى المواطن رسالة على رقم الهاتف المسجل في المنصة لاختيار موعد التلقيح”

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