السبت 24 محرم 1447 ﻫ - 19 يوليو 2025 |
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وزارة الصحة تعلن حصيلة القتلى جراء الغارة على الخيام

منذ 40 دقيقة
استهداف الخيام

استهداف الخيام

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على مطل الجبل في بلدة الخيام قضاء مرجعيون أدت إلى سقوط قتيل.

من زاوية آخرى اندلع حريق كبير عصر يوم أمس الجمعة 19\7\2025 في سهل مرجعيون، مقابل مستعمرة المطلة، في منطقة تعرف بـ”المطار والدهشات”، بعد رشقات نارية أطلقها الجيش الإسرائيلي المتمركز على تلة حمامص، خلال عملية تمشيط واسعة في المنطقة الحدودية.

وتسبب الرصاص في اشتعال النيران في الأحراج والأعشاب اليابسة، ما تسبب بامتداد الحريق نحو مناطق زراعية في السهل.

وبعد سلسلة اتصالات أجرتها الجهات المعنية مع قوات “اليونيفيل”، سمح لعناصر الدفاع المدني اللبناني، بمؤازرة الجيش اللبناني، بالوصول إلى الموقع وبدء عملية الإطفاء. وتبذل جهود مكثفة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مناطق سكنية أو زراعية إضافية.

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