وزارة الصحة تعلن سقوط قتيل جراء الغارة الإسرائيلية على طريق الخردلي

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة على طريق ​الخردلي​ أدت إلى سقوط قتيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” باستهداف “رابيد” عند كوع عين القصب- طريق الخردلي.

كما أفادت الوكالة أن الغارة التي استهدفت سيارة “رابيد” على طريق الخردلي تسببت باندلاع حريق، وتوجهت سيارات الدفاع المدني من مركز القليعة وسيارات الصليب الأحمر اللبناني الى المكان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ورغم التوصل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4500 مرة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 272 شخصا وإصابة 614 آخرين، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد للاتفاق، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.