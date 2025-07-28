وزارة الصحة تعلن سقوط قتيل جراء الغارة لإسرائيلية على بنت جبيل

آثار الغارة الاسرائيلية التي استهدفت دراجة في بنت جبيل

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن “غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على دراجة نارية في مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط قتيل وإصابة أربعة مواطنين بجروح”.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن “مسيرة إسرائيلية استهدفت عصر اليوم دراجة نارية بمنطقة البركة في مدينة بنت جبيل”.

وأفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية بأن التقارير تشير إلى أن الشخص الذي لقي مصرعه في القصف يدعى هيثم محمد إدريس.

وقالت الصحيفة أن إدريس عنصر من عناصر حزب الله.

وتأتي هذه الاستهدافات الإسرائيلية في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عمليات التوغل والرمايات النارية بمختلف أنواع الأسلحة على مناطق وبلدات في جنوب لبنان.