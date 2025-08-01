وزارة الصحة تعلن سقوط 4 قتلى في الغارات الإسرائيلية على لبنان أمس

قتل 4 أشخاص، ليلة الخميس، إثر سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق شرق وجنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بنى تحتية لإنتاج وتخزين وسائل قتالية تابعة لحزب الله في شرق البلاد وجنوبها.

وذكرت وزارة الصحة أن “سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي مساء أمس الخميس أدت إلى سقوط أربعة قتلى”، من دون أن توضح مكان مقتلهم بالتحديد.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن أيضا، الخميس، غارات على عدة مواقع في منطقة البقاع شرقي لبنان، تزامنا مع ضربات جوية أخرى طالت منطقتي المحمودية والجرمق جنوبي البلاد.

كما استهدفت الغارات جرود بريتال ومرتفعات السلسلة الشرقية.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس: “الجيش الإسرائيلي يشن في هذه الأثناء هجمات مكثفة على بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في لبنان، بما في ذلك أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله”، لافتا إلى استهداف هذا الموقع سابقا.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل أنه “شن سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان والبقاع”.