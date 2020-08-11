وزارة الصحة تعلن عن مصابين بكورونا على متن رحلات 8 و9 الحالي
اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان “نتائج الدفعة الأولى من فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 9/8/2020، إضافة إلى الدفعة الأخيرة من فحوصات 8/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود أربع (4) حالات إيجابية.
وجاءت تفاصيل الدفعة الأولى من فحوصات 9/8/2020 كالتالي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة إسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف : شركة WOL رقم 5512 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
20 – رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية(
وجاء استكمال فحوصات 8/8/2020 كالتالي:
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)”.