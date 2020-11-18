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وزارة الصحة تعلن عن نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

منذ 19 دقيقة
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 16/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود إحدى عشرة (11) حالة إيجابية.

وجاءت النتائج كالآتي:

“رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

“رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (حالة إيجابية واحدة)

“رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

“رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (حالة إيجابية واحدة)

“رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

“رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)

“رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية)

“رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

“رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

“رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).

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