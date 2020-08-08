وزارة الصحة تعلن نتائج الدفعة الاولى من فحوص PCR للرحلات القادمة إلى بيروت
أعلنت وزارة الصحة العامة الدفعة الأولى من فحوص PCR للرحلات القادمة إلى بيروت، والتي أجريت في المطار بتاريخ 6/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني (8) حالات إيجابية.
وجاءت نتائج الفحوص على الشكل الاتي:
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة واحدة ايجابية)
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (خمس حالات إيجابية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
رحلة روما : شركة MEA رقم 232 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)