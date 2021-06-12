وزارة الصحة: تلقيح 6307 شخص في ماراتون فايزر حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة العامة أن عدد الذين تلقّوا لقاح “فايزر” ضمن الماراتون بلغ 6307 أشخاص لغاية الآن.

وبدأ عند الثامنة من صباح اليوم ماراتون التلقيح الذي تقيمه وزارة الصحة في ميغا سنتر بإدارة الصليب الاحمر في سيتي مول – الدورة، لمن تتراوح أعمارهم من 55 عاما وما فوق، إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من كل الاعمار ضمن الشروط التي وضعتها الوزارة، في حضور مدير الإدارة الطبية في الصليب الأحمر الدكتور أنطوني نصر، ممثل الصليب الأحمر في لجنة كورونا دوري نخلة، بمشاركة عدد كبير من مسعفي الصليب الأحمر.

واصطف المواطنون صفوفاً طويلة بانتظار دورهم، وسط تنظيم دقيق لان الاعداد كبيرة، وأكثر من المتوقع.

ووزّعت وزارة الصحة الجمعة اسماء المستشفيات والمراكز لتلقي اللقاح، خلال ماراتون فايزر الثالث، الذي تنظمه يومي السبت والأحد في 12 و13 الحالي “وفق خطة اللجنة التنفيذية للقاح” لعمر 55 عاماً وما فوق، بالإضافة إلى ذوي الحاجات الخاصة لأقل من 55 عاما، في كل المحافظات اللبنانية من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساء.