وزارة الصحة تنشر بالأرقام: هكذا توزّعت إصابات “كورونا” الجديدة على البلدات

وزارة الصحة العامة
وزارة الصحة العامة

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 2419 إصابة.

وتوزَّعت الإصابات الجديدة على البلدات، وفقاً للآتي:

 

  • طريق الجديدة – بيروت 2
  • الروشة – بيروت 1
  • راس النبع – بيروت 1
  • الاشرافية – بيروت 1
  • بعبدا بعبدا 1
  • برج البراجنة – بعبدا 1
  • الليلكي – بعبدا 20
  • تحويطة الغدير بعبدا 1
  • برج حمود – المتن 1
  • دير مار رومز المتن 1
  • المزبود – الشوف 1
  • بحمدون – عاليه 1
  • حي السلم – عاليه 3
  • خلدة – عاليه 1
  • كسروان – جونية 1
  • الميناء – طرابلس 1
  • المرج البقاع الغربي 1
  • شقرا – بنت جبيل 1
  • البازورية – صور 3
  • كفرتبنيت – النبطية 1

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