وزارة الصحة تنشر بالأرقام: هكذا توزّعت إصابات “كورونا” الجديدة على البلدات
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 2419 إصابة.
وتوزَّعت الإصابات الجديدة على البلدات، وفقاً للآتي:
طريق الجديدة – بيروت 2
الروشة – بيروت 1
راس النبع – بيروت 1
الاشرافية – بيروت 1
بعبدا بعبدا 1
برج البراجنة – بعبدا 1
الليلكي – بعبدا 20
تحويطة الغدير بعبدا 1
برج حمود – المتن 1
دير مار رومز المتن 1
المزبود – الشوف 1
بحمدون – عاليه 1
حي السلم – عاليه 3
خلدة – عاليه 1
كسروان – جونية 1
الميناء – طرابلس 1
المرج البقاع الغربي 1
شقرا – بنت جبيل 1
البازورية – صور 3
كفرتبنيت – النبطية 1