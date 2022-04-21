وزارة الصحة تنظم حملة مجانية لتعزيز التلقيح الروتيني

تنظم وزارة الصحة العامة في لبنان، بدعم من منظمة اليونيسف Unicef، وبالتعاون وتنفيذ الصليب الاحمر اللبناني، حملة مجانية لتعزيز التلقيح الروتيني ( شلل الاطفال فموي وعضلي – الخماسي – الثلاثي- صفيرة ب – رباعي – ثنائي كبار وصغار – لقاح المكورات الرئوية) وrappel، بالاضافة الى مكتملي التلقيح جرعة اضافية شلل فموي.

وأشارت الى ان الحملة تطال من لم يتمكن في المرة السابقة من الحضور، وان الفئة المستهدفة هي، الأطفال بدءاً من عمر شهرين لغاية الشباب بعمر ١٨ سنة، وطلبت إحضار بطاقة تعريف (بطاقة هوية او اخراج قيد او ملف الأمم)، والسجل الصحي او بطاقة اللقاحات الخاصة بالطفل في حال توافرها (الرجاء أن يكون الطفل مصحوبا بولي أمره).

وأفادت بأنه سيتم الحضور الخميس، في صالون رعية سيدة الغسالة.