وزارة الصحة توضح قرار وقف "مياه تنورين": الإجراء مؤقت بانتظار نتائج الفحوص المخبرية

صدر عن وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصرالدين البيان الآتي:

“نظرًا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بشأن القرار الصادر عن وزير الصحة العامة بالوكالة الرقم 1931/1 تاريخ 13/10/2025 المتضمن وقف شركة تنورين عن تعبئة مياه الشرب وبيعها في الاسواق لكونها ملوثة يهم وزارة الصحة العامة التوضيح:

١- ان القرار صدر عن وزير الصحة العامة بالوكالة لوجود وزير الصحة العامة الاصيل خارج الاراضي اللبنانية.

٢- ان الوزارة تتابع بمسؤولية مسار فحص عينات أخرى من مياه الشرب الموجودة في الأسواق باسم “تنورين” في المختبرات وهي بانتظار آخر النتائج ليبنى على الشيء مقتضاه.

٣- ان وزارة الصحة العامة باشرت اخذ عينات من عبوات مياه الشرب الموجودة في الاسواق والعائدة لغالبية الشركات لفحصها والتأكد من سلامتها وجودتها.

٤-تؤكد وزارة الصحة العامة أن الإجراء المتخذ في حق شركة “تنورين” يُلغى فورًا اذا اتخذت كل الإجراءات الضرورية لجودة المياه وسلامتها بما يضمن صحة المواطن وسلامته، وتشدد الوزارة في الوقت نفسه على التزامها الثابت حماية صحة اللبنانيين وصون سمعة الشركات اللبنانية في حال التزامها المعايير الصحية”.