وزارة الصحة تُعلن عن نشر "تفاصيل" حملات التلقيح غداً

أعلنت وزارة الصحة العامة عن وصول الشحنة الثالثة من لقاح فايزر إلى لبنان وتحتوي على 42120 لقاحاً، بحيث بلغ مجموع لقاحات فايزر التي تسلمتها الوزارة حتى الآن 101790 لقاحاً.

وستباشر الوزارة إبتداء من يوم غد الأحد نشر جدول أسبوعي بتفاصيل حملات التلقيح في المراكز المعتمدة كافة، مع تحديد كمية المخزون الموجود في مستودعات الوزارة وعدد اللقاحات المسلمة الى المراكز وما يبقى في مخزون هذه المراكز، إضافة إلى مجموع الأشخاص الذين تلقوا اللقاح وعدد المسجلين على المنصة.

وتتطلع الوزارة إلى أن “تضع هذه المعطيات حدا للهواجس الناتجة عن حملات إعلامية مغرضة وممنهجة وغير ذات صدقية”