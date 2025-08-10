وزارة الصحة: جريح جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية بلدة ​ميفدون​

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، إصابة سوري بجروح “طفيفة” جراء غارة إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة على بلدة ميفدون بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية عن الوزارة أن “غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة ميفدون أدت إلى إصابة شخص سوري بجروح طفيفة”، دون مزيد من التفاصيل.

ونفذت مسيرة اسرائيلية غارة جوية بصاروخين موجهين مستهدفة حارة النادي في بلدة ميفدون.

وأفيد أن الصاروخين استقرا وسط الطريق دون وقوع اصابات.

وفي وقت سابق، استهدف الجيش الإسرائيلي محيط بلدتي راميا وبيت ليف في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية بقصف مدفعي مستخدما قذائف حارقة، ما تسبب في اندلاع حرائق واسعة بالأحراج، حسب الوكالة.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 قتيلا و586 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.