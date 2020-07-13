وزارة الصحة: حالة ايجابية في الرحلات القادمة إلى بيروت بتاريخ 11 تموز

أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 11/7/2020، والتي أظهرت وجود حالة واحدة إيجابية.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

رحلة دالامان: شركة WOL رقم 4404 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق: الشركة السورية رقم 1193 (حالة واحدة ايجابية)

رحلة برلين: شركة WLB رقم 5510 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة كراسندرا: الشركة الروسية رقم 5501 (جميعها سلبية)

رحلة تونس: شركة MEA رقم 592 (جميعها سلبية)

رحلة اديس ابابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق: الشركة السورية رقم 1197 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 220 (جميعها سلبية).

في السياق، أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، أمس “تسجيل 166 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 2334 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 158 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية (139 منهم من المخالطين)، و8 حالات بين الوافدين (من قطر، الكويت، البرازيل وساحل العاج)”، لافتةً إلى أنّه “تم تسجيل 35 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 1420. كما أنّه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية”.