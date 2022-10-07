وزارة الصحة: حالتان مصابتان بالكوليرا حتى الآن

صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة بيان أوضح انه “حتى هذه الساعة توجد حالتان مصابتان بالكوليرا.

وقد تم أخذ عينات من المخالطين لفحصها، وفي حال تبين وجود حالات اضافية سيتم الإعلان عنها رسميا”.

هذا وكان أعلن وزير الصحة فراس الأبيض اليوم الجمعة أن السلطات تفحص حالات مشتبه بإصابتها بالكوليرا، بعد أقل من يوم من تأكيد الدولة أول حالة إصابة بالمرض منذ العام 1993.

جاءت هذه الأنباء بعد شهر تقريباً من تفشي المرض في سوريا المجاورة التي مزقتها الحرب.

وصرح الأبيض في مؤتمر صحفي أن الحالة الأولى تعود للاجئ سوري في منتصف العمر يعيش في محافظة عكار شمالي البلاد، كما أكد وجود حالة ثانية في المنطقة نفسها.

وأكد أن “حالة المريض (الأول) مستقرة وهو تحت الملاحظة”. وأشار الوزير إلى أن اكتشاف إصابة بالكوليرا تعني في الأغلب وجود حالات أخرى.