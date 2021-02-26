وزارة الصحة: حتى الآن لدينا 8 آلاف لقاح مخصصين لإعطاء الجرعة الثانية للمواطنين

أكدت مصادر ​وزارة الصحة العامة​ لقناة الـ “LBCI”، أنها كانت “تسحب من كل كمية لقاحات تصل إلى ​لبنان​ من 3 إلى 5 آلاف لقاح، من أجل تأمين ​اللقاح​ات للأشخاص الذين يحين دورهم لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح بعد 3 اسابيع من تلقيحهم”، مؤكدةً أن “هناك 8 آلاف لقاح الآن “على جنب”.

ولفتت المصادر إلى أن “في الأسبوع الثالث الذي يبدأ بالأول من آذار المقبل، سيكون هناك 41,120 لقاح، وستكون العملية منظمة أكثر”، موضحةً أنه “من بين الاجراءات التحسينية للخطة، سيتم منع تلقيح كل من هم خارج النصة منعا باتا، كما سيتم العمل على تعزيز الخط الساخن ، وابتداء من الأسبوع الثالث سيكون هناك هامش اكبر للأطقم الطبية للحصول على اللقاح والمسنين”.