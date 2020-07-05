وزارة الصحة عن رحلات العودة الإضافية: حالة واحدة إيجابية الجمعة واثنتان السبت

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استكملت وزارة الصحة العامة، إصدار نتائج فحوصات PCR، للعائدين على متن رحلات الطيران الإضافية القادمة إلى بيروت، يوم الجمعة بتاريخ 3/7/2020، ويوم السبت بتاريخ 4/7/2020، وعددها 16 رحلة، وتبين وجود حالة إيجابية واحدة في اليوم الأول، وحالتين إيجابيتين في الثاني.

وجاءت نتائج فحوصات رحلات العودة ليوم 3/7/2020، على الشكل التالي:

1- اسطنبول: شركة MEA، رقم 266: جميعها سلبية.

2- اسطنبول: شركة Pegasus، رقم 756، جميعها سلبية.

3- بغداد: الشركة العراقية، رقم 301: جميعها سلبية.

4- لاغوس: شركة MEA، رقم 572: حالة واحدة إيجابية.

أما نتائج فحوصات رحلات العودة ليوم 4/7/2020، فكانت على الشكل التالي:

1- الدوحة: طيران الشرق الأوسط، رقم الرحلة 437: حالة واحدة إيجابية.

2- بروكسيل: طيران الشرق الأوسط، رقم الرحلة 216: جميعها سلبية.

3- فرانكفورت: MEA، رقم الرحلة 218: جميعها سلبية.

4- الرياض: MEA، رقم الرحلة 423: جميعها سلبية.

5- دبي: MEA، رقم الرحلة 429: جميعها سلبية.

6- جينف: MEA، رقم الرحلة 214: حالة واحدة إيجابية.

7- أبو ظبي: MEA، رقم الرحلة 419: جميعها سلبية.

8- باريس: MEA، رقم الرحلة 212: جميعها سلبية.

9- تركيا: الطيران التركي، رقم الرحلة 826: جميعها سلبية.

10- دبي: طيران دبي، رقم الرحلة 2062: جميعها سلبية.

11- الدوحة: QatarAirlines، رقم الرحلة 416: جميعها سلبية.

12- أثينا: MEA، رقم الرحلة 252: جميعها سلبية.