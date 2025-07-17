وزارة الصحة: قتيل في الغارة على الناقورة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت شاحنة في بلدة الناقورة أدت إلى سقوط شهيد.

كما وسقطت مسيّرة إسرائيلية في أحد شوارع بلدة الناقورة، بعد أن ألقت قنبلة باتجاه أحد الشوارع داخل البلدة. وقد وافاد مندوب” الوكالة الوطنية للاعلام ” بأن المسيّرة تعرضت لعطل تقني أدى إلى سقوطها وتحطمها، من دون أن تُسجل أي إصابات.

من زاوية آخرى صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أنّ غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت سيارة على طريق عام تول-الكفور قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح.

هذا ونفّذت مسيرة إسرائيلية، عند حوالي الساعة 10:15 من صباح اليوم، غارة جوية بواسطة صاروخ موجّه، استهدفت سيارة من نوع “رابيد” كانت تسير على طريق طلعة الجيش في منطقة تول – الكفور ، في قضاء النبطية.

وبحسب بعض المصادر المحلية فقد أدى الاستهداف إلى اشتعال النيران في السيارة المستهدفة فوراً، ما أسفر عن مقتل سائقها على الفور.

وقد هرعت فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف من مختلف الجمعيات الصحية إلى مكان الانفجار، حيث عملت على إخماد الحريق ونقل الضحية إلى المستشفى.