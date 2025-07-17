الخميس 22 محرم 1447 ﻫ - 17 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الصحة: قتيل في الغارة على الناقورة

منذ 6 دقائق
استهداف الناقورة

استهداف الناقورة

A A A
طباعة المقال

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت شاحنة في بلدة الناقورة أدت إلى سقوط شهيد.

كما وسقطت مسيّرة إسرائيلية في أحد شوارع بلدة الناقورة، بعد أن ألقت قنبلة باتجاه أحد الشوارع داخل البلدة. وقد وافاد مندوب” الوكالة الوطنية للاعلام ” بأن المسيّرة تعرضت لعطل تقني أدى إلى سقوطها وتحطمها، من دون أن تُسجل أي إصابات.

من زاوية آخرى صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أنّ غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت سيارة على طريق عام تول-الكفور قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح.

هذا ونفّذت مسيرة إسرائيلية، عند حوالي الساعة 10:15 من صباح اليوم، غارة جوية بواسطة صاروخ موجّه، استهدفت سيارة من نوع “رابيد” كانت تسير على طريق طلعة الجيش في منطقة تول – الكفور ، في قضاء النبطية.

وبحسب بعض المصادر المحلية فقد أدى الاستهداف إلى اشتعال النيران في السيارة المستهدفة فوراً، ما أسفر عن مقتل سائقها على الفور.

وقد هرعت فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف من مختلف الجمعيات الصحية إلى مكان الانفجار، حيث عملت على إخماد الحريق ونقل الضحية إلى المستشفى.

سقوط مسيّرة إسرائيلية في أحد شوارع بلدة الناقورة

سقوط مسيّرة إسرائيلية في أحد شوارع بلدة الناقورة

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب سيمون أبي رميا
    ماذا طلب أبي رميا من بري؟.. وما علاقة النازحين السوريين؟
    غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف المبنى المهدد في بلدة تول جنوب لبنان- أرشيفية
    وزارة الصحة: قتيل وجريحان في الغارة على طريق عام تول
    الناقورة
    صورة.. سقوط مسيرة إسرائيلية في الناقورة

    الأكثر قراءة

    النائب أحمد الخير
    بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون
    حكمت الهجري
    بعد رفض الهجري لوقف إطلاق النار في السويداء.. كيف رد الشيخ يوسف جربوع؟
    قوى الأمن الداخلي
    بالأسماء… تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي