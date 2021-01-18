الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الصحة: لإفادة من يجري الفحص بمكان سكنه وليس عمله

18 - يناير - 2021
آخر تحديث: 18 - يناير - 2021 5:28 مساءً
وزارة الصحة اللبنانية

وزارة الصحة اللبنانية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان الآتي: “بعد إعلان بلدية حارة حريك أن أرقام الإصابات التي ترد في الجدول اليومي لوزارة الصحة العامة مضاعفة عن أعداد الإصابات في نطاقها، يهم الوزارة التوضيح أن معطيات الجدول اليومي المفصل عن أعداد الإصابات في مختلف المناطق اللبنانية تستند إلى ما تتلقاه الوزارة من نتائج تردها من المختبرات في مختلف المناطق اللبنانية، حيث تبين أن هذه المختبرات تعتمد في بعض الحالات مكان العمل وليس مكان السكن، بحسب ما يصرح به الشخص المعني.

بناء عليه، تم التأكيد من خلال التواصل مع نقابة أصحاب المختبرات على إفادة من يجرون الفحوص بمكان سكنهم وليس عملهم، حرصا على دقة المعطيات خلال تسجيل أعداد الإصابات من جهة، وتسهيل حملات التتبع والتقصي التي تقوم بها الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصحة العامة من جهة ثانية.

في اي حال، وبغض النظر عن المعلومات المتداخلة، فإن العبرة الأهم اليوم تبقى في الالتزام بالوقاية التي تأتي بالسلامة لكل الحالات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية
    بالارقام.. حمية يكشف ما أدخله مرفأ بيروت إلى الخزينة في شهر واحد
    الحكومة - لبنان
    ضغط داخلي وخارجي.. هل تتألّف الحكومة؟
    النائب إبراهيم كنعان
    كنعان: ارقام إيرادات الموازنة وهمية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اليسا وزياد برجي
    شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
    قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال