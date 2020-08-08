“وزارة الصحة”: لا إصابات في 11 رحلة وصلت إلى بيروت الجميس
أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج استكمال فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت، والتي أجريت في المطار بتاريخ 6/8/2020؛ وجاءت النتائج كلها سلبية.
وجاءت النتائج كالتالي:
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).
– رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).
– رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية).
– رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).