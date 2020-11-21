استمع لاذاعتنا

وزارة الصحة: نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت في 18 و19 نوفمبر

منذ 5 ساعات
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 18/11/2020 و19/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 18/11/2020 كالتالي:

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).
– رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 19/11/2020 كالتالي:

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان).

    المزيد من أخبار لبنان

    بهاء الحريري
    رسالة بهاء الحريري للبنانيين في ذكرى الإستقلال: حان الوقت لاتخاذ نهج جذري لدعم التغيير المنهجي
    وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس
    وزير إسرائيلي يرد على الرئيس عون: لا تعرف كل الحقائق في ملف ترسيم الحدود
    قوى الأمن الداخلي
    قوى الأمن توضح بالأرقام عدد الموقوفين الفارين من سجن بعبدا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ديانا فاخوري
    الإعلامية ديانا فاخوري تنضم إلى أسرة “صوت بيروت انترناشونال”
    دولار السوق السوداء
    ترقّب حذر لدولار السوق السوداء… وإنذار بانفجار اقتصادي كبير
    شارل جبور
    شارل جبور لـ”سؤال محرج”: سعد الحريري رجل تسويات… تركيبته “تحب” التنازلات والمساومات