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وزارة الصحة: 11 حالة إيجابية في نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

منذ 13 دقيقة
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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افادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 21/11/2020 و22/11/2020، وأظهرت النتائج وجود إحدى عشرة (11) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 21/11/2020 كالتالي:

– رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية).
– رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (ثلاث حالات إيجابية).
– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية).

وجاءت نتائج 22/11/2020 كالتالي:
– رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).
– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).
– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية).
– رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

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