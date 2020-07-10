وزارة الصحة: 14 إصابة نتيجة فحوص رحلات وصلت إلى بيروت في 8 الحالي

مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت
مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص الـ PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 8/7/2020، والتي أظهرت وجود أربع عشرة (14) حالة إيجابية. وجاءت النتائج كالآتي:

رحلة باريس: شركة MEA الرقم 212 (كلها سلبية).
رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 305 (كلها سلبية).
رحلة برلين: شركة SR الرقم 1530 (كلها سلبية).
رحلة الشارقة: شركة Air Arabia الرقم 385 (حالة واحدة ايجابية).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 957 (كلها سلبية).
رحلة كوبنهاغن: شركة MEA الرقم 226 (حالة واحدة ايجابية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 828 (كلها سلبية).
رحلة اديس ابابا: الشركة الأثيوبية الرقم 406 (حالة واحدة ايجابية).
رحلة ابيدجان: شركة MEA الرقم 576 (إحدى عشرة حالة ايجابية).
رحلة دبي: شركة MEA الرقم 429 (كلها سلبية).
رحلة بروكسل: شركة MEA الرقم 216 (كلها سلبية).
رحلة جنيف: شركة MEA الرقم 214 كلها سلبية).
رحلة أميركا: طائرة خاصة (كلها سلبية).
رحلة الشارقة: الشركة العربية الرقم 381 (كلها سلبية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416/909 (كلها سلبية).
رحلة الدوحة: شركة MEA الرقم 437 (كلها سلبية).

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