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وزارة الصحة: 1517 شخص تلقوا لقاح "فايزر" في الماراتون

6 - يونيو - 2021
ماراتون “فايزر”

ماراتون “فايزر”

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بلغ عدد الملقحين خلال ماراتون “فايزر” اليوم الأحد 1517 شخص لغاية الساعة 12:00 ظهراً. في سياق متصل، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ألا استثناءات للفئات الأقل من 60 عاماً بـ”ماراثون فايزر” اليوم والأسبوع المقبل سيشهد “ماراثوناً” جديداً في محافظات أخرى.

يذكر أنه انطلق صباح اليوم الأحد ماراتون فايزر في محافظات البقاع، بعلبك وعكار للفئة العمرية التي تبلغ ستين عاما وما فوق (مواليد 1961 وما دون). وتشهد كافة المراكز زحمة مواطنين لتلقي اللقاح ضد كورونا ما يشجع الجميع على تلقيه للعبور إلى شاطئ الأمان.

وبحسب وزارة الصحة العامة يستمر الماراتون لغاية الساعة السادسة مساء في المحافظات التالية: عكار، بعلبك الهرمل، البقاع كمرحلة أولى ستستكمل في المحافظات الأخرى الأسبوع المقبل.

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