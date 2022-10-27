وزارة الصحة: 22 إصابة جديدة بالكوليرا وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير مساء اليوم ، عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل” 22 اصابة جديدة في الساعات ال24 الماضية ، رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 368، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ، رفع العدد التراكمي للوفيات الى 15″.

كما نشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.

وكان نبّه رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبد الله، من أنّ الكوليرا أخطر من كورونا، مشيرًا إلى أنّ المهم اليوم محاولة تطويق هذا الوباء من الانتشار، وهذه مسؤولية وطنية بامتياز.

وعقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة ظهر اليوم، في مجلس النواب برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن وأعضاء اللجنة من النواب، وتم البحث بالتدابير المتخذة للحد من انتشار الكوليرا.