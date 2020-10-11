استمع لاذاعتنا

وزارة الصحة: 3 حالات إيجابية على رحلات وصلت إلى بيروت خلال الساعات الـ 48 الماضية

منذ 10 ساعات
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار يوم الجمعة الماضي إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص رحلات وصلت يوم أمس، وأظهرت النتائج وجود ثلاث حالات إيجابية.

وجاءت نتائج يوم الجمعة عى الشكل التالي:

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان).
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج يوم أمس على الشكل التالي:

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (حالة واحدة إيجابية).
– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
– رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

المزيد من أخبار لبنان

مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر
تحضيرا لجلسة ترسيم الحدود.. “شينكر” يصل بيروت اليوم
وزير الصحة حمد حسن
وزير الصحة: إذا أردنا انجاح العام الدراسي علينا ان نضحي
أصحاب الصيدليات يهددون بالتصعيد
أصحاب الصيدليات يطلقون الصرخة: الثلاثاء إقفال تحذيري وبعده تحركات تصعيدية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
الأمير عبدالرحمن بن مساعد متهكماً: هذا يوم حزين مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية
الياس بو صعب
بو صعب رداً على خريش: موقفها يمثلها شخصياً ولا يمثلنا
عائلة روتشيلد
“روتشيلد”.. العائلة التي تمتلك نصف العالم وتعمل في الخفاء