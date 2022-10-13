وزارة الصحة: 3 حالات كوليرا جديدة

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل” 3 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 29 في المناطق الشمالية، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة”.

وقال وزير الصحة فراس الأبيض، سابقاً إن “ما يجمع بين هذه الحالات أن غالبيتها هي من النازحين السوريين”.

وأضاف الأبيض: “ما يشكل أرضية خصبة لانتشار الوباء في لبنان هو غياب الخدمات الأساسية في أماكن تجمع اللاجئين من مياه سليمة أو صرف المياه”.

وسجلت سوريا 41 وفاة بسبب الكوليرا وأكثر من 700 إصابة، وفق ما ذكرت الثلاثاء وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

من جهتها، حذّرت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر من أن تفشي المرض “يتطور بشكل ينذر بالخطر”.