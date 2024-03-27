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وزارة الصحّة تشجب غارة الهبارية

منذ ساعة واحدة
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة العامة

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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحّة العامة بيان شجب “بأشد العبارات الغارة التي استهدفت مركز جمعية الإسعاف اللّبناني – جهاز الطوارئ في الهبارية ما أدى إلى استشهاد سبعة مسعفين”.

وأكدت الوزارة أن “إصرار إسرائيل على تكرار اعتداءاتها على المراكز الصحية لن يؤدي إلى التغاضي عن هذه الجرائم التي تتمادى قوات الاحتلال في ارتكابها منذ بدء عدوانها على الجنوب”.

وأعادت وزارة الصحة العامة التأكيد “أن هذه الاعتداءات المرفوضة تخالف القوانين والأعراف الدولية لا سيما اتفاقية جنيف التي تشدد على ضرورة تحييد المراكز الصحية والعاملين الصحيين الذين يقومون بعمل طبي وانساني لا يمكن عرقلته أو جعله موضع استهداف في هذه الظروف القاسية، وأن استمرار العدو الاسرائيلي بهذه الخروقات الخطرة هو برسم المجتمع الدولي ولا سيما المنظمات الدولية الانسانية وفي مقدمها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تشدد انظمتها ودساتيرها على ضرورة حماية العاملين الصحيين ومراكزهم ووسائل النقل التابعة لهم”.

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