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وزارة الصناعة تحذر: منتجات تركية وإسرائيلية تعتمد شعارات وتسميات توحي بأنها "لبنانية"

16 - يناير - 2021
مواد غذائية

سوبر ماركت

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اعلنت ​وزارة الصناعة​، في بيان، ان “​تركيا​ و​اسرائيل​ وغيرهما من الدول ذهبوا إلى خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية باعتماد شعارات وتسميات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ ​لبناني”، موضحة ان هذا “التعدّي المستجدّ – القديم يعتبر احتيالاً وقرصنة، ويشكل جريمة موصوفة بحقّ سيادة لبنان واقتصاده وصناعته”.

وشددت الوزارة على انها “ستعمل على الايعاز إلى البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج لمتابعة هذا الموضوع وصولاً إلى مقاضاة الجهات الفاعلة”، مشيرة الى الى “​اقفال​ ​المصانع​ اللبنانية خلال فترة الاغلاق التي يمكن أن تمدّد يضيف الى ما ورد أعلاه مشكلة تجميد ​الاقتصاد​ الوطني وايقاف دورته الانتاجية والتصديرية ويتسبّب في خسارة الصناعيين المصدّرين أسواقهم غير الممكن تعويضها مستقبلاً، بما يفيد المنافسين في الخارج على كسب هذه الأسواق.”

 

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