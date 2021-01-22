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وزارة الصناعة تطلب إبلاغها عن مستوعبات في المرافئ

22 - يناير - 2021
وزارة الصناعة

وزارة الصناعة

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أصدرت وزارة الصناعة البيان الآتي:

“بتاريخ العشرين من كانون الثاني 2021، طلبت وزارة الصناعة من جمعية الصناعيين التعميم على جميع اعضائها لابلاغ الوزارة عن أي مستوعبات لديهم موجودة على المرافئ، ولا سيّما تلك التي تحتوي على مواد يمكن اعتبارها خطرة.

واليوم، تتوجه الوزارة مجدّداً الى جميع الصناعيين المنتسبين إلى الجمعية وغير المنتسبين لابلاغها عن هذا الموضوع قبل يوم الاثنين 25-1-2021، لاجراء المقتضى بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والجهات المختصّة، وذلك على البريد الالكتروني العائد للمدير العام لوزارة الصناعة:
“.[email protected]

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