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وزارة الصناعة: شركة Cedars مملوكة من لبنانيين

18 - يناير - 2021
وزارة الصناعة

وزارة الصناعة

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أوضحت وزارة الصناعة أن شركة Cedars food لصناعة المنتجات الغذائية هي شركة مملوكة من لبنانيين ولديها مصنعان واحد في الولايات المتحدة الأميركية والثاني في كندا، ووردت صورة منتجاتها في البيان السابق سهوا فاقتضى التوضيح.

كما وأكدت أن وزارة الصناعة تدعم الصناعة اللبنانية في الخارج كما في لبنان.

وصدر عن وزارة الصناعة البيان الآتي:

“عطفا على بيانها المتعلق بالمنتجات التي تعتمد شعارات لبنانية، يهم وزارة الصناعة أن توضح أن ما أوردته عن ترويج منتجات تركية واسرائيلية بشعارات لبنانية، قد بدأ يتفاعل في لبنان والخارج، وصولا إلى تحقيق النتائج القانونية المرجوة. كما يهم الوزارة أن توضح أن شركة Cedars food لصناعة المنتجات الغذائية هي شركة مملوكة من لبنانيين ولديها مصنعان واحد في الولايات المتحدة الأميركية والثاني في كندا، ووردت صورة منتجاتها في البيان السابق سهوا فاقتضى التوضيح، مع التأكيد على أن وزارة الصناعة تدعم الصناعة اللبنانية في الخارج كما في لبنان”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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