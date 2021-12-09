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وزارة الصناعة: لتبني اجراءات الوقاية من كورونا

9 - ديسمبر - 2021
وزارة الصناعة

وزارة الصناعة

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أصدرت وزارة الصناعة تعميماً رقم 73/1 جدّدت فيه “دعوتها إلى الصناعيين لضرورة التزامهم بمضمون القرارات ذات الارقام 15/1 و 16/1 و 17/1 الصادرة عنها مطلع العام 2020 لتحديد الاجراءات الواجب اعتمادها في المصانع لمواجهة وباء كورونا والحدّ من انتشاره، وتطبيق الاجراءات الآيلة الى حماية مصانعهم والعاملين فيها والمتعاملين معها وعائلاتهم، كجزء من الوقاية والاستعداد للمواجهة والتحلّي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية لحماية مجتمعنا وحفظ الأمان الاجتماعي من خلال استمراريّة العمل الانتاجي الآمن في هذه الفترة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان اقتصادياً وصحّياً.”

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