الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
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وزارة الصناعة للأفران: رخّصوا واحصلوا على الطحين المدعوم

منذ دقيقتين
الخبز

الخبز

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أشارت نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان، برئاسة النقيب ناصر سرور، إلى أنها “تواصلت مع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان حول تسهيل أمر إعطاء الشهادات الصناعية المطلوبة لوزارة الاقتصاد، كي تحصل الأفران على الطحين المدعوم بشكل اعتيادي. فطلب وزير الصناعة من أصحاب الأفران غير المرخّصة تقديم الملفات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص النظامية وعلى الشهادة الصناعية”.

وأضاف البيان: “كل مصنع غير مرخّص ستقوم وزارة الصناعة بإقفاله، ووزارة الاقتصاد بمنع حصته من الطحين المدعوم عنه. لذلك، نتمنى على أصحاب الأفران غير المرخّصة التقدّم فورًا للترخيص، والأفران التي لم تجدّد الشهادة الصناعية تجديدها فورًا وتقديمها لوزارة الاقتصاد حفاظًا منا على القوانين والالتزام بها ليبقى سير عمل الأفران مستمرًا”.

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