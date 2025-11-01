السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
وزارة الطاقة: أكاذيب هذه الجوقة أصبحت مكشوفة أمام اللبنانيين

منذ ساعة واحدة
وزارة الطاقة والمياه

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:
“في إطار حملة الافتراء والتجني والتضليل المتواصلة بحق وزارة الطاقة والمياه التي تشنها جوقة إعلامية بين موقع مأجور وبوق مسيّس ووسائل إعلامية معروفة الانتماء، نشر هذا الموقع خبراً مفبركاً بعنوان “المحاصصة تضيء وزارة الطاقة”.

يهمنا التأكيد ان اي تعيين حصل أو قد يحصل هو وفقاً للالية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء وبحسب النتائج الصادرة عنها وبمشاركة وزارة التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالفئة الاولى او الأعضاء المتفرغين. اما فيما يتعلق بالأعضاء غير المتفرغين، فيصرّ الوزير جو الصدي على عدم تعيينهم كما كان يجري سابقاً من دون أي آلية بل على تطبيق آلية شفافة شبيهة بتلك التي اقرها مجلس الوزراء من قبل الوزارة عبر دراسة الطلبات وإجراء مقابلات شفهية مع المأهلين من قبل لجنة من الاختصاصيين.

يبدو أنه كل ما اقتربنا من الاستحقاق الانتخابي، كلما زاد منسوب الكذب والتضليل من قبل بعضهم. لكن من الأمور الايجابية أنّ أكاذيب هذه الجوقة أصبحت مكشوفة أمام اللبنانيين.

كذلك يدرك اللبنانيون جيداً ان الشغور بنسبة ١٠٠% في الفئة الاولى والثانية في الوزارة ومجالس الادارة في المؤسسات الخاضعة لوصايتها والمنتهية ولاية بعضها منذ عام ٢٠٠٥ كان متعمداً لتفريغ الادارة واصابتها بالشلل “لغاية في نفس يعقوب”.
لذا سيواصل الوزير الصدي الورشة الإصلاحية في الوزارة ولن يتوقف عند اكاذيب هذه الجوقة ومن يقف وراءها ويمولها”.

