وزارة الطاقة رداً على فضل الله: لا شبهات على الوزارة في ملف البواخر وإسأل زملاءك

منذ 15 ثانية
صدر عن وزارة الطاقة والمياه، البيان الآتي: “خلال إطلالته عبر قناة “المنار” مساء الجمعة ٣/١٠/٢٠٢٥، قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله: “في وزراء عليهم شبهات فساد وصفقات وتعيينات لم تراع المعايير والكفاءة. في وزراء عليهم ملفات موجودة بالقضاء واقول لمدعي عام التمييز انت عندك ملف كتير كبير بوزارة الطاقة عن بواخر النفط وقديش كانوا يجيبوها وقديش يبيعوها وما تقول لي رئيس الحكومة عم يضغط حتى ينفّس الجو”. لذا يهمنا ان نوضح الآتي:

أولاً، لا يوجد أي شبهة فساد بحق وزير الطاقة والمياه جو الصّدي او فريق عمله كما حاول الايحاء فضل الله.

ثانياً، إن الوزير الصدي هو من تقدم منذ شهر حزيران بأكثر من إخبار أمام القضاء بشأن البواخر التي وصلت الى لبنان وهذه الاخبارات جميعها موضوع تحقيق لدى الاجهزة الأمنية وبإشراف النيابة العامة التمييزية.

ثالثاً، لجنة الاشغال والطاقة النيابية بحثت ملف البواخر بمشاركة نواب من “حزب الله” وخلصت الى ان وزارة الطاقة برئاسة الوزير الصدي قامت بجميع واجباتها على أكمل وجه واتخذت كل الخطوات الممكنة ولا غبار على أدائها. لذا نحيل فضل الله على زملائه بالكتلة للاستيضاح.

رابعاً، يبدو ان مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، يتزايد عدد من يحاولون رمي الاتهامات جزافاً لتسجيل بطولات وهمية.

في الختام، إن ملف البواخر في عهدة القضاء والوزير الصدي إتخذ كل الإجراءات التي تسهّل عمله. أما رمي الاتهامات تلميحاً او توضيحاً فلن ينال من أدائه الشفاف والناصع، لان اللبنانيين يدركون ان مطلقيها يعتاشون على الافتراءات والعراضات الإعلامية”.

