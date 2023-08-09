وزارة العدل توضح حقيقة استقالة عدد كبير من القضاة

نفت وزارة العدل، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي من أخبار حول تقديم عدد كبير من القضاة استقالاتهم.

وجاء في بيان وزارة العدل ما يلي:

“بعدما تناقل بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي أخباراً حول تقديم عدد كبير من القضاة استقالاتهم، تفيد وزارة العدل أن هذه الأخبار عارية كليا من الصحة ولا أثر لهذه الاشاعات لدى أي من الدوائر المختصة لدى الوزارة.

وتطلب الوزارة من وسائل الإعلام كافة توخي الدقة في المعلومات المتوافرة لديها والتأكد من مصدرها قبل نشرها، فاقتضى التوضيح”.