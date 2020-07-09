وزارة العدل: ما حدث امام جنايات بيروت اليوم خرق أمني خطير

وزارة العدل
وزارة العدل

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صدر عن وزارة العدل، البيان الآتي:

“تتأسف الوزارة للخرق الأمني الخطير الذي حدث اليوم أمام محكمة جنايات بيروت داخل قصر العدل وتطالب الجهات المختصة بمباشرة التحقيق الفوري لمعرفة أسباب الخرق.

إن وزارة العدل،إذ تهيب بالجهات المعنية تشديد الإجراءات الأمنية في محيط قصور العدل كافة، حماية لأرواح القضاة والمحامين والمواطنين، تؤكد في المقابل أنه جرى احتواء الحادث بسرعة، بعدما ألقت القوى الأمنية القبض على الفاعل الذي لم يكن في حالة طبيعية. وقد أظهرت التحقيقات حتى الساعة أن الحادثة فردية ولا أبعاد أخرى لها”.

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