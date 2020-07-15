وزارة العمل أطلقت حملة تفتيش ويمين تبلغت تعهد “رامكو” توظيف لبنانيين

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اجتمعت وزيرة العمل لميا يمين اليوم مع المدير العام لشركة “رامكو” وسيم عماش وتم التداول في مسألة العمالة الاجنبية ، حيث اكدت الوزيرة يمين على “ضرورة توظيف عمال لبنانيين.

وتعهد عماش بالمباشرة في نشر اعلانات يطلب من خلالها عمال لبنانيين، وكذلك الاتصال مع المؤسسة الوطنية للاستخدام للتعاون حول هذا الامر.

واستقبلت وزيرة العمل وفدا من نقابة اطباء لبنان – طرابلس ضم: النقيب الدكتور سليم ابي صالح، ونائبه الدكتور طارق اسماعيل، وامين السر الدكتور ابراهيم مقدسي.

واوضح صالح “ان البحث تناول العلاقة بين النقابة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديث جدول الاعمال الطبية، وتنفيذ احد بنود قانون العمل المتعلق بوجود طبيب عمل في كل مؤسسة”.

كما استقبلت نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام برئاسة النقيب علي الامين ، وتركز الحديث على ضرورة انجاز الاتفاقيات المعدة مع الدول المرسلة لعاملات المنازل ، وتنظيم عمل المكاتب وادخال اصحابها في الضمان الاجتماعي.

من جهة ثانية، بدأت فرق التفتيش في وزارة العمل حملة ميدانية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية للتأكد من التزام اصحاب المحال التجارية والشركات والمؤسسات ، بتطبيق احكام النصوص القانونية المتعلقة بالمهن المحصور باللبنانيين وتنظيم اليد العملة الاجنبية والتقيد بنسب العمالة الصادرة عن الوزارة .

وكانت نتائج اليوم الاول من التفتيش على 60 مؤسسة متنوعة في مختلف المحافظات تسطير 11 محاضر ضبط، وتوجيه 40 انذارا بسبب استخدام اجانب من دون اجازات عمل.