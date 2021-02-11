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وزارة العمل تحذر المؤسسات من تخفيض الأجور دون أي مبرر قانوني

11 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 11 - فبراير - 2021 1:51 مساءً
وزارة العمل

وزارة العمل

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أصدرت وزيرة العمل في حكومة تصرف الاعمال لميا يمين مذكرة لتأمين سير العمل وجاء فيها: “تبين أن بعض المؤسسات تعمد الى تخفيض الأجور دون أي مبرر قانوني ودون اي تخفيض لساعات العمل.

ونظرا لكون ذلك يعتبر مساسا بعنصر أساسي من عناصر عقد العمل، ومخالفة واضحة لأحكام قانون العمل ترتب فرض العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون، لذلك، فإن وزارة العمل تحذر أصحاب العمل من مغبة الاستمرار بهذا الإجراء، وتلفت النظر إلى أن المبالغ المحسومة من الأجر دون أن يقابلها تخفيض للدوام تبقى دينا بذمة صاحب العمل لمصلحة الأجير.

وتذكر الأجراء بضرورة مراجعة الوزارة بهذا الخصوص لكي يتسنى لها اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة”.

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