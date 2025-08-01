وزارة المالية تحدد موعد صرف منحة العسكريين

أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، أنها ستصرف وتدفع المنحة المالية المقررة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين عن شهر تموز 2025، على أن يتم ذلك خلال مهلة أقصاها 14 آب الجاري.

وتأتي هذه المنحة ضمن سلسلة إجراءات استثنائية أقرتها الحكومة اللبنانية دعمًا للعسكريين، في ظل التدهور الاقتصادي وارتفاع كلفة المعيشة. وتُصرف هذه المبالغ شهريًا كجزء من خطة مساندة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن العسكريين في الخدمة والمتقاعدين، بعدما تراجعت قيمة رواتبهم بشكل حاد نتيجة الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ أواخر عام 2019.

وكانت وزارة المالية قد اعتمدت آلية لتسريع دفع هذه المنح بالتنسيق مع قيادة الجيش والمؤسسات الأمنية، لضمان وصولها في مواعيدها، خصوصًا قبل المناسبات أو الأعياد، دعمًا للقدرة الشرائية للعسكريين وأسرهم.

